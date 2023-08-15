بعد رفضه للهلال .. ريال مدريد يحاول حرمان برشلونة من جوهرة سوسييداد!

النجم الشاب كان على وشك الرحيل هذا الصيف

SHAHID

كان تاكيفوسا كوبو هدفًا للعديد من الأندية خلال هذا الصيف وعلى رأسهم الهلال، في الوقت الذي يُراقب فيه ريال مدريد الموقف من بعيد.

الجناح الأيمن الياباني ترك ريال في يوليو 2022 مقابل 6.50 ملايين يورو فقط، وانضم إلى ريال سوسييداد الذي تألق معه بشكل لافت وأصبح من أهم الأجنحة في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن نابولي حاول ضم اللاعب في وقت سابق لكنه رفض دفع أكثر من 30 مليون يورو وهو ما يصل إلى نصف الشرط الجزائي في عقده.

وأما الهلال السعودي فقد تقدم بعرض ضخم وصل إلى 40 مليون يورو وراتب يصل إلى 16 مليون يورو صافٍ، ولكن اللاعب الياباني لم يكن متحمسًا لهذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر يتمتع ريال مدريد بأولوية شراء اللاعب من ريال سوسييداد مرة أخرى مع إمكانية الحصول على 50% من أي عملية بيع مستقبلية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"موندو" أشارت إلى أن النادي الإسباني لا يُفكر في الوقت الحالي في التعاقد معه، ولكنه يُراقب الموقف جيدًا ويريد منعه من الانضمام لبرشلونة في ظل بحث النادي الكتالوني عن بديل لعثمان ديمبيلي.

يذكر أن الجناح البالغ من العمر 22 سنة بدأ مسيرته مع شباب برشلونة قبل العودة مرة أخرى لليابان ثم الانتقال لريال في 2019.

SHAHID