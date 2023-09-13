بعد رفضه عرض الهلال السعودي .. ماركو فيراتي يكشف عن وجهته الجديدة رسميًا

أخيرًا تم الكشف عن فريق فيراتي الجديد

لاعب جديد يغادر باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجاري بعد ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، سيرخيو راموس وغيرهم، حان دور الإيطالي ماركو فيراتي؛ لاعب الوسط.

نادي العربي القطري أعلن رسميًا اليوم، تعاقده مع صاحب الـ30 عامًا، في تاسع صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري بشكل عام، والسادس من بين الأجانب.

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وكان اللاعب قد وصل لقطر الإثنين، وخضع للفحص الطبي الليلة، والذي اجتازه بنجاح، ليوقع العقود بشكل رسمي.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن فيراتي كلف خزينة النادي القطري 45 مليون يورو لصالح النادي الباريسي، إذ كان عقده معه يمتد لصيف عام 2026م.

يشار إلى أن فيراتي كان هدفًا للأندية السعودية خلال الصيف، وعلى رأسها الهلال، لكنه كافة المحاولات قوبلت بالرفض من قبل ناصر الخليفي؛ رئيس باريس سان جيرمان.