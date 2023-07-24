بعد رفضهم ستيفان جوليان .. الأهلاوية يُطالبون بالتعاقد مع مدرب النصر السابق

تامر أبو سيدو
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الأهلي لم يستقر حتى الآن على مدربه الجديد

تعيش إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى أيامًا صعبة رغم نجاحها في دعم الفريق بأكثر من لاعب أجنبي ممتاز، وذلك لعدم الاستقرار حتى الآن على المدرب الجديد للفريق.

الفريق الجداوي تخلى عن بيتسو موسيماني الذي أعاده لدوري المحترفين، وقد ارتبط بعدها بعدة خيارات أبرزها لوتشيانو سباليتي وجوزيه مورينيو وآخرها الفرنسي ستيفان جوليان المدرب السابق لستراسبورج.

صحيفة عكاظ أوضحت مساء أمس أن الأهلي عقد اجتماعًا مع المدرب صاحب الـ42 عامًا للتفاوض معه حول تدريبه الموسم القادم، وهو الخبر الذي أشعل غضب الأهلاوية على تويتر وجعلهم يطلقون حملة ضد تلك الخطوة تضمنت تدشين هاشتاج بعنوان "ستيفان مرفوض".

الجمهور الأهلاوي لم يقف عند رفض جوليان، بل حدد خياره لمدرب الفريق الجديد وهو البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والذي سبق وخاض تجربة ناجحة جدًا مع النصر شهدت تتويجه بلقب الدوري موسم 2018-2019 ووصوله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخسارة أمام الهلال.

الأهلاوية أطلقوا هاشتاج "فيتوريا مطلب أهلاوي" للضغط على الإدارة للتحرك نحو ضمه، وقد حذروا الرئيس العيسى من أن عدم حسم هذا الملف حتى الآن يُهدد بموسم فاشل جديد للفريق رغم الصفقات القوية.

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