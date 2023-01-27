بعد رصاصة الرحمة .. لاعب الاتحاد لجمهور النصر: "بره .. بره"

مدافع الاتحاد يوجه رسالة إلى جماهير نادي النصر بعد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر

Shahid

وجه أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد، رسالة إلى جماهير النصر، أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله زميله مهند الشنقيطي، ليقود النمور لانتصار ثمين على العالمي.

وتأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي، ليواجه الفيحاء مساء يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية.

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ورصدت الكاميرات الناقلة، أثناء احتفال لاعبي الاتحاد بهدف الشنقيطي الحاسم، الذي وصفه معلق المباراة بـ"رصاصة الرحمة"، قيام شراحيلي بتوجيه عبارة "بره .. بره" إلى جماهير النصر.

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدفين دون رد، قبل أن يُسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف تقليص الفارق، ليُسجل مهند شنقيطي هدف الانتصار في الوقت القاتل ليحسم المباراة للنمور.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الفيحاء مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، للكشف عن البطل الجديد الذي سيتوج بلقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.

Shahid