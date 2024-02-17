بعد رسالته للجمهور .. أحمد حجازي يتسبب في قلق داخل الاتحاد!

حجازي يثير القلق قبل مواجهة الرياض

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تسبب النجم المصري أحمد حجازي في قلق داخل نادي الاتحاد، قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه أمام الرياض، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكان حجازي قد طالب جماهير الاتحاد منذ أيام، بضرورة التواجد في مباريات الفريق القادمة بالمدرجات، الأمر الذي دفع الجماهير الاتحادية تقبل على شراء التذاكر التي اقتربت من النفاد بالفعل.

وكشف "الميدان الرياضي" بصحيفة اليوم، عن أن حجازي غاب عن التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء السبت، قبل مواجهة الرياض في دوري روشن.

وأضافت الصحيفة أن حجازي سيغيب بنسبة كبيرة عن المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الرياض، المقرر لها مساء الأحد.

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وشارك حجازي بشكل طبيعي في آخر مباراة للاتحاد، والتي كانت أمام فريق نافباخور الأوزبكي، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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