بعد رحيل والدها عن تدريب إسبانيا .. توريس يقطع علاقته بابنة إنريكي

مشاكل عاطفية في وقت صعب من مسيرة فيران توريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم فيران توريس جناح برشلونة قد قطع علاقته بسيرا مارتينيز ابنة لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" عن "كوليمانيا"، مؤكدة أن قطع العلاقة حدث في الأيام الأخيرة، بالرغم من عدم إعلان الثنائي عن ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المشاكل العاطفية التي طرأت على حياة اللاعب تأتي في وقت صعب للغاية في مسيرته الكروية حيث ارتبط بالرحيل عن برشلونة.

وكانت تقارير قد أكدت على وجود اهتمام من قبل أستون فيلا ونيوكاسل في الحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جدير بالذكر أن توريس كان قد شارك في 31 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين فقط.