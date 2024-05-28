بعد رحيل كلوب عن ليفربول.. فان دايك يكشف مستقبله بوضوح!

المدافع الهولندي سعيد بوصول مواطنه

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول ملامح مستقبله في ظل رحيل يورجن كلوب، ووصول مواطنه أرني سلوت إلى تدريب الريدز.

وفي حديثه من المعسكر التدريبي لهولندا استعدادًا لبطولة أوروبا، قال فان دايك: "لا يزال أمامي عام واحد في عقدي. أنا قائد الفريق وقد أوضحت أنني موجود من أجل المدرب الجديد ومتحمس للموسم المقبل".

وأردف: "من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات ولكني واثق من أننا سنحقق نجاحًا كبيرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "هنأته (سلوت) بالطبع وأنا سعيد للغاية من أجله ومن أجل عائلته. تحدثنا عن الفريق والمستقبل، لكن تركيزي الآن ينصب بالكامل على المنتخب الوطني".

وأعرب لاعب هولندي آخر وهو ريان جرافنبرش، عن سعادته أيضًا بوصول سلوت، حيث قال: "أعتقد أنه يمكن أن يكون جيدًا في مسيرتي، إنه مدرب يريد أن يلعب كرة قدم جيدة".