بعد رحيل بنزيما .. الكشف عن مسدد ركلات جزاء ريال مدريد الجديد

من هو مسدد ركلات الجزاء الجديد بريال مدريد؟

كشف مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن اللاعب الجديد الذي سيصبح الأول في تنفيذ ركلات الجزاء الموسم المقبل.

وكان بنزيما الذي رحل إلى الاتحاد السعودي، هو المسدد الأخير لركلات الجزاء للملكي، بعد كلًا من راموس ورونالدو.

وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، يتدرب البرازيلي فينسيسوس جونيور على تسديد ركلات الجزاء، استعدادًا لتولي المهمة.

وقام فينيسيوس بالتدريب على ركلات الجزاء، لمدة 7 دقائق كاملة، بأخر حصة تدريبية لريال مدريد.

حيث يوجه فرانشيسكو موري، مساعد أنشيلوتي المهاجم البرازيلي على كيفية تنفيذ التسديدات، على جانبي حارس المرمى.

الجدير بالذكر أن، سجل فينيسيوس جونسور الموسم الماضي مع ريال مدريد، 23 هدفًا بجميع المسابقات.