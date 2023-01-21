بعد رحيله .. نبوءة حمدالله بشأن أبو بكر تتحقق

نظرة حمدالله تجاه زميله السابق كانت في محلها

Shahid

أعلن النصر رسميًا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة رحيل مهاجمه فينسنت أبو بكر بعد تجربة لم تتجاوز الموسم ونصف ولم تُحقق النجاح المطلوب.

المهاجم الكاميروني وصل إلى إسطنبول للخضوع للفحوصات الطبية ومن ثم توقيع عقود انضمامه إلى بشكتاش الذي كان قد غادره باتجاه الدوري السعودي صيف 2021.

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رحيل أبو بكر أثبت صحة نبوءة زميله السابق عبد الرزاق حمدالله الخاصة به، حيث كان هداف الاتحاد الحالي قد توقع عدم نجاحه مع العالمي ووصفه بالمهاجم العادي جدًا، وذلك بقوله خلال المكالمات الهاتفية مع مسؤولي الاتحاد "المهاجم الآخر عادي جدًا، والأيام ستثبت ذلك".

أبو بكر لعب مع النصر 39 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين، وقد استخدم في مركزي الجناح والمهاجم المتقدم.

النصر استعان بجناحه الأيمن أندرسون تاليسكا في مركز المهاجم خلال المباريات الأخيرة وقد قدم أداءً جيدًا للغاية.

Shahid