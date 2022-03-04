بعد رباعية الديربي .. انقلاب داخل النصر ضد آل معمر

لا صوت يعلو خلال الساعات القليلة الماضية، على أصداء ديربي الرياض، والتي شهدت خسارة نادي النصر بنتيجة ثقيلة أمام الهلال على ملعبه "مرسول بارك".

الهلال حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غضب نصراوي بسبب هزيمة ديربي الرياض

سادت حالة من الغضب على جماهير نادي النصر وأيضًا الأعضاء الذهبيين بالنادي بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد الغريم التقليدي الهلال.

وبعد انتهاء المباراة، عبرت الجماهير عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق مطالبتهم برحيل مسلي آل معمر رئيس النصر عن منصبه.

وصبت الجماهير غضبها على آل معمر، وحمّلته مسؤولية الهزيمة، كما طالب بعض الأعضاء بعقد جمعية عمومية من أجل مطالبة رئيس النادي بالرحيل.

انقلاب على مسلي آل معمر رئيس النصر

وواصل الأعضاء الذهبيين لنادي النصر غضبهم على مسلي آل معمر، حيث طالب توفيق الخليفة، العضو الذهبي بنادي النصر، من آل معمر الرحيل.

وكتب الخليفة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يهنئ فيها الهلال على الفوز، ويوجه رسالة إلى جماهير النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مبروك للهلال، هارد لك لجماهير العالمي، أخي مسلي، ارحل".

مبروك للهلال

هارد لك لجماهير العالمي

،،

أخي مسلي

ارحل — توفيق الخليفة (@tawfiqsk) March 3, 2022

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