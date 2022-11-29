بعد دعم زملائه.. نجم المكسيك يدافع عن ميسي!

ميسي يحظى بدعم كبير حتى من منافسيه

دافع اللاعب المكسيكي أندريس جواردادو عن منافسه في منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بعد الاتهامات التي توجهت إلى البرغوث بسبب اللقطة التي انتشرت وهو يركل قميص المكسيك على الأرض.

هذه اللقطة، جعلت الملاكم المكسيكي وبطل العالم للملاكمة كانيلو ألفاريز يهدد بشكل مثير نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم احترام علم بلاده كما زعم.

حيث انتقد كانيلو قائد المنتخب الأرجنتيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "من الأفضل أن ندعو الله ألا أجده".

وبالتالي رد جواردادو على تصريحات مواطنه، وقال للصحفيين: "نعلم جميعًا الاحترام الذي يحظى به ليو ميسي للجميع. لا يعرف كانيلو كيف تعمل غرفة تبديل الملابس، أعتقد أن ما قيل هو هراء".

وكان سيرخيو أجويرو قد خرج أيضًا ووجه حديثه إلى ألفاريز وأوضح أنه "لا يعرف كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس"، كما دافع سيسك فابريجاس أيضًا عن ميسي وقال: "أنت لا تعرف الشخص ولا تفهم ما يدور في غرف الملابس بعد المباريات، كل القمصان حتى تلك التي نرتديها أنفسنا تترك على الأرض حتى تُغسل، وأكثر من ذلك عندما تحتفل بنصر هام مثل ذلك".