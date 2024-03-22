بعد خيانة نيمار .. زيارة غير متوقعة لداني ألفيش في سجن برشلونة!

"لا يستطيع الانتظار لعبور هذا الباب"

تلقى النجم البرازيلي داني ألفيش، زيارة غير متوقعة من شخصين، خلال الساعات الأخيرة داخل محبسه في سجن بريان بإسبانيا.

ويقضي ألفيش عقوبة السجن، بعد الحكم عليه بـ4 سنوات ونصف، إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة، وبالفعل قضى 14 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الزيارة التي استقبلها ألفيش اليوم لم تكن من أحد أقاربه أو حتى محاميته إينيس جوارديولا، لكنهم أعضاء في خدمة رعوية دينية، مخصصة لزيارة السجناء في جميع السجون الكاتالونية، وقد طلب منهم الكاهن اليوم الذهاب لرؤية اللاعب البرازيلي.

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ونقلت الإعلامية مايكا نافارو على قناة "Telecinco"، أن واحدًا من زوار ألفيش قال لها إنه "رجل متدين للغاية، وأنه اليوم كان أكثر توترًا بعض الشيء، لأنه قال إنه لا يستطيع الانتظار لعبور هذا الباب".

وسيضطر اللاعب السابق لبرشلونة لقضاء ليلة أخرى في السجن، بعد عدم تمكنه من دفع مليون يورو أمس، وهو المبلغ الذي حددته محكمة برشلونة ككفالة للإفراج المؤقت عنه، بعدما أشارت المحكمة الإقليمية، إلى أن خطر هروب ألفيش انخفض.

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ووفقًا لصحيفة "لا فانجارديا"، فإن نيمار سانتوس والد نيمار جونيور، لاعب برشلونة السابق وزميل ألفيش، تراجع عن دفع مبلغ المليون يورو، بينما تنتظر العشرات من وسائل الإعلام بالفعل على أبواب مركز سجن بريانز 2 لرحيل لاعب كرة القدم.

وأقر سانتوس بأنه ساعد ألفيش قبل الحكم لأنه كان يظن أنه بريء، لكنه أكد أنه الآن يتعامل مع "حالة مختلفة"، حيث أدين الزميل السابق لابنه في الفريق بالجريمة وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.