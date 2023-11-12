بعد خمسة أشهر من إقالة النصر .. رودي جارسيا مهدد بالإقالة من نابولي!

المدير الفني الفرنسي في ورطة!

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق للنصر والحالي لفريق نابولي مهدد بالرحيل عن منصبه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أوضحت أن إدارة بطل الدوري الإيطالي غير سعيدة على الإطلاق بأداء الفريق في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن النادي يبحث عن بعض البدائل في الوقت الحالي، كما أكد ذلك أيضًا فابرتسيو رومانو الذي أوضح أن أوريلو دي لاورينتيس رئيس النادي كان قد غادر ملعب مباراة الفريق الأخيرة أمام إيموبلي قبل النهاية بلحظات.

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وذكر كذلك أنه من المتوقع أن تجتمع الإدارة مع المدرب إيجور تودور خلال الأيام المقبلة لمناقشة إمكانية تدريب نابولي.

جدير بالذكر أن جارسيا كان قد تمت اقالته من النصر في أبريل الماضي، قبل نهاية الدوري بسبع جولات، ويحتل حاليًا المركز الرابع مع نابولي في إيطاليا برصيد 21 نقطة.