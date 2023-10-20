بعد خطف نجوم أوروبا .. دوري روشن يستهدف نجوم أمريكا الجنوبية!

دوري روشن يستهدف سوقًا جديدًا لضم أفضل نجومه

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يبدو أن دوري روشن السعودي سيحول وجهته خلال فترات الانتقالات القادمة إلى أمريكا الجنوبية، بعدما نجح في ضم عدد كبير من أفضل النجوم في قارة أوروبا.

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وشهدت فترة الانتقالات الصيفية 2023 نجاح أندية دوري روشن في ضم أبرز النجوم من قارة أوروبا، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والبرتغالي روبن نيفيش والصربيان ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم الكثير من اللاعبين.

وقال النيجيري مايكل إيمينالو خلال تصريحات لموقع "90 min": "نحن ننظر الآن إلى أمريكا الجنوبية، لأنها واحدة من مناطق كرة القدم التاريخية، ونعلم أن الفرص موجودة للنظر إلى هؤلاء اللاعبين، فهم يمتلكون إنتاج لا يُصدق من الجودة والموهبة".

وأضاف: "من خلال دوري كمدير للدوري، يجب أن أعطي الفرصة للأندية، وعليهم أن يقرروا نوع اللاعبين الذين يريدونهم، ولكن لدينا نظرة أوسع للمستقبل".

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واختتم إيمينالو تصريحاته قائلًا: "أشعر بالفخر لما أنجزناه، وجئنا من أجل التوسع والتحسين، وسنتنافس ونُريد أن نكون أحد أفضل الدوريات في العالم، ونحن نمتلك الموارد لنكون الأفضل".

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