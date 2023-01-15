بعد خسارة مودريك .. آرسنال يلجأ لجلب نجم برشلونة ولابورتا يوافق!

آرسنال يقترب من ضم نجم برشلونة!

تعرض فريق آرسنال الإنجليزي لضربة قوية صباح اليوم الأحد، بعد إعلان تشيلسي ضمه اللاعب مودريك والذي كان يسعى الجانرز إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن رافينها هو المرشح الرئيسي للانضمام إلى آرسنال بعد فشل ضم مودريك، رغم أن اللاعب البرازيلي قرر في الصيف الماضي التوقيع لبرشلونة.

وذكرت صحبفة "سبورت" أن لابورتا رئيس نادي برشلونة كان يضع دائمًا وفقًا للوسائط المذكورة سعرًا مرتفعًا لبيع اللاعب قدره 100 مليون لأنه غير مهتم ببيعه أو على الأقل ليس بمبلغ أقل من المذكور.

وانضم رافينها، إلى برشلونة منذ ستة أشهر ولعب 22 مباراة وسجل 3 أهداف.

وعلى الرغم من أن مشاركته كانت غير منتظمة إلا أن الجناح البرازيلي يتكيف بسرعة مع طلبات واحتياجات تشافي.