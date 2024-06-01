بعد خسارة لقبين أمام ريال مدريد .. كلوب يدعم دورتموند في مدرجات نهائي دوري الأبطال!

ريال مدريد يصارع بروسيا دورتموند على الكأس ذات الأذنين..

شهد ملعب ويمبلي، الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا، تواجد العديد من الوجوه الشهيرة في المدرجات، وأبرزها الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، والذي رحل رسميًا عن تدريب الريدز مع ختام الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويشهد ملعب ويمبلي، نهائيًا مثيرًا بين ريال مدريد الإسباني، الساعي نحو التتويج باللقب الخامس عشر في تاريخه، وبروسيا دورتموند الألماني، الذي يحلم باللقب الثاني، والأول منذ عام 1997.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن يورجن كلوب تلقى دعوة من رئيس ناديه الأسبق، بروسيا دورتموند، للتواجد في مدرجات ملعب ويمبلي، ومؤازرة فريقه الذي قاده في الفترة بين 2008 و2015.

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وتمكن كلوب (56 عامًا)، من قيادة بروسيا دورتموند إلى الفوز بلقب الدوري الألماني مرتين، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بثنائية، في نهائي ألماني خالص.

وعبر مسيرته التدريبية، استطاع يورجن كلوب أن يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، 4 مرات، فيما توج بلقب وحيد مع ليفربول في موسم 2018-2019، بعد الفوز على حساب توتنهام، فيما خسر نهائيين مع الليفر في موسمي 2017-2018 و2021-2022 أمام ريال مدريد، فضلًا عن خسارة نهائي 2013 مع بروسيا دورتموند.