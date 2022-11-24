بعد خسارة الشهراني والفرج .. هل يحق لمنتخب السعودية استبدال لاعبين؟

الشهراني والفرج لن يستطيعا استكمال منافسات كأس العالم رفقة الأخضر

على الرغم من فوز المنتخب السعودي في مباراته الافتتاحية بمنافسات كأس العالم قطر 2022 على الأرجنتين، إلا أنه خسر لاعبان من القوام الأساسي بسبب الإصابة، وهما ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية بكسر في الوجه، بعد تدخل غير مقصود من زميله حارس المرمى محمد العويس، كما لم يستطع سلمان الفرج قائد الأخضر إكمال المواجهة بسبب إصابة في عظمة الساق.

وتلقى القانوني أحمد الأمير عدة استفسارات خلال الساعات الماضية، حول إمكانية إضافة لاعب بدلًا من المصاب ياسر الشهراني في قائمة المنتخب السعودي، في منافسات كأس العالم.

#كاس_العالم#المنتخب_السعودي



- تصلني عدة استفسارات، بخصوص امكانية اضافة لاعب بديل للاعب المصاب #ياسر_الشهراني في قائمة المنتخب



- لا يحق للمنتخب ذلك طالما بدأت البطولة ولعب المنتخب اول مبارياته، حيث ان استبدال اللاعبين المصابين يتم كحد اقصى قبل اول مباراة ب٢٤ ساعة pic.twitter.com/Uwszcmvuea — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 23, 2022

ورد الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليؤكد على أنه لا يحق للمنتخب استبدال أي لاعب، خاصة بعدما لعب أول 24 ساعة.

وشدد القانوني على أن استبدال اللاعبين المصابين يتم كحد أقصى قبل أول مباراة في بطولة كأس العالم بـ24 ساعة على أقل تقدير.