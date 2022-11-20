بعد خسارة الافتتاح .. قطر تفشل في تكرار إنجاز السنغال وتونس والجزائر

العنابي لم ينجح في تكرار إنجاز عمره 20 عامًا

تلقى المنتخب القطري الخسارة من نظيره الإكوادوري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح كأس العالم 2022، لينضم لقائمة المنتخبات التي لم تنجح في الفوز بأولى مبارياتها في تاريخ المونديال.

الخسارة التي تلقاها المنتخب القطري على يد الإكوادور، جعلته يخفق في تحقيق الفوز في أول مباراة له في كأس العالم، ليفشل في تحقيق إنجاز عمره 20 عامًا.

قطر تفشل في تكرار إنجاز السنغال

لم تنجح قطر في تكرار إنجاز منتخب السنغال، بعد فوزه على فرنسا في كأس 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان، بهدف دون رد، والذي سجله باب بوبا ديوب.

مباراة السنغال أمام فرنسا كانت هي الأولى في تاريخ أسود التيرانجا ببطولة كأس العالم، حيث لم ينجح قبلها السنغاليين في الظهور بنهائيات كأس العالم.

ومنذ تلك الانطلاقة، لم يتمكن أي منتخب من أن يكرر إنجاز السنغال في كأس العالم، لتمر 20 عامًا حتى الآن لم يتكرر.

العنابي لم يحقق إنجازي تونس والجزائر

جميع المنتخبات العربية لم تتمكن من تحقيق الفوز في أول مباراة لهم في بطولة كأس العالم، باستثناء فقط منتخبي تونس والجزائر.

ونجح منتخب تونس في كأس العالم 1978 التي أقيمت في الأرجنتين، في تحقيق الانتصار على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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الحكم ألغى هدف الإكوادور بسبب التسلل ❌#المونديال_مع_جول #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/QoRLUANSNX — GOAL Arabia (@GoalAR) November 20, 2022

كما استطاع منتخب الجزائر في تحقيق الفوز في أول مباراة له بكأس العالم 1982 في إسبانيا، على حساب منتخب ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يفشل المنتخب القطري في تكرار إنجازي تونس والجزائر في كأس العالم.