بعد خروج يوفنتوس .. ما هو موقف برشلونة وريال مدريد من دوري السوبر الأوروبي؟

موقف برشلونة وريال مدريد من دوري السوبر الأوروبي!

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التخلي عن دوره بتأييد مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي أعلن عنه عام 2021.

وتم إسقاط المشروع عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمعاقبة الـ12 فريق المشاركين به، وتنتظر الأندية قرار المحكمة العليا بحمايتهم في حال انطلاق الدوري.

أرسل يوفنتوس خطابًا إلى ريال مدريد وبرشلونة، يشرح فيه قرار النادي بالانسحاب من المشروع، قبل قرار المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وعليه رد برشلونة ببيان، يؤكد فيه الاستمرار في المشروع، وانتظار حكم محكمة العدل الأوروبية، وسيتحدث مع النادي الإيطالي قبل تأكيد قراره.

كما ذكر في بيان برشلونة:" هذا القرار المتوقع صدوره في الأشهر المقبلة، سيحدد الموقف النهائي للنادي في هذا الأمر".

الجدير بالذكر أن، تعرض يوفنتوس لعقوبة خصم 10 نقاط وأكثر، بسبب التلاعب في قانون اللعب المالي النظيف.