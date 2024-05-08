بعد خروجه مصابًا أمام الهلال .. الأهلي يحسم موقف عبد الله العمار من مواجهة الشباب

مباراة أخرى كبيرة وصعبة أمام الفريق الجداوي

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بعد خسارته أمام الهلال في المبارة المؤجلة، يستعد الأهلي لمواجهة أخرى قوية وصعبة في دوري روشن السعودي، إذ سيحل ضيفًا على الشباب مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ31 من البطولة.

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الأهلي كان قد تقدم بهدف فراس البريكان في الشوط الأول من مباراة الجوهرة المشعة لكن الهلال قلب النتيجة لصالحه في الفترة الثانية بهدفي ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

كان الظهير الأيسر، عبد الله العمار، قد غادر الملعب عند الدقيقة الـ74 بعدما عجز عن مواصلة اللعب لمعاناته من شد عضلي تعرض له خلال المباراة، وقد كانت النتيجة عند تلك اللحظة تُشير إلى التعادل 1-1.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن العمار خضع لفحوصات طبية وأشعة عقب المباراة أظهرت معاناته من شد عضلي بسيط نتيجة الإجهاد، مشيرة إلى أن تلك الإصابة لن تعوقه عن خوض مباراة الشباب القادمة.

الأهلي يسعى للحفاظ على مقعده الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي المؤهل إلى النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا، حيث يُنافسه بشراسة جاره الاتحاد بجانب التعاون.

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