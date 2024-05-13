بعد حلبة النار .. الهلال يحسم الشكوك حول الاحتفال بالدوري في المملكة أرينا!

نزال حلبة النار يقلق جماهير الهلال..

SHAHID

تعيش جماهير نادي الهلال، حالة من القلق والشكوك، حول إمكانية إقامة حفل التتويج بلقب دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا، بعد مباراة الطائي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفق لائحة البطولة، فإن الهلال سيحتفل بلقب الدوري السعودي، في آخر مباراة تقام على ملعبه في الموسم، وهي مباراة الطائي التي تقام في 23 مايو الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في لقاء الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة نادي الهلال تستعد لتجهيز احتفالية ضخمة على ملعب المملكة أرينا، عقب مباراة الطائي، رغم وقوعها بعد 5 أيام فقط من استضافة الملعب لنزال الملاكمة المرتقب "حلبة النار" بين الملاكمين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، المقرر في 18 مايو.

وبفضل الترتيبات المنظمة وتعاون الجهات المعنية، تم التوصل لاتفاق يسمح بإقامة حفل التتويج في الملعب بشكل آمن ومناسب، علمًا بأن الاحتفال لن يقتصر على إنجاز فريق كرة القدم فقط، حيث يحتفل الهلال أيضًا بإنجاز بطلي الدوري في كرة الطائرة وكرة السلة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتمكن الهلال من حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، عقب الفوز على الحزم بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة 31 من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ليصل إلى النقطة 89، ويحسم اللقب قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، حيث يبعُد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة.

SHAHID