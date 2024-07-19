بعد حفل مبابي المبهر.. ريال مدريد يحدد تفاصيل تقديم جوهرته الجديدة!

النادي الملكي ينتظر موهبة جديدة بين صفوفه..

بعد التقديم الرسمي للفرنسي كيليان مبابي، يستعد ريال مدريد لمشهد باهر آخر يتعلق بتقديم البرازيلي إندريك أمام الأنصار في ملعب سانتياجو برنابيو.

وحدد ريال مدريد موعد تقديم لاعبه البرازيلي إندريك، ليسدل الستار على صفقة ظلت ساخنة طيلة 3 أعوام وحسمها ريال مدريد العام الماضي بعد منافسة مع حفنة من عمالقة أوروبا.

ما موعد تقديم إنديك لاعبًا رسميًا لريال مدريد؟

سيقام الحدث المرتقب لعرض إندريك يوم السبت 27 يوليو 2024، أي بعد نحو أسبوعين من تقديم كيليان مبابي.

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وسيحق لريال مدريد قيد إنديك بين صفوفه وفقًا للوائح المتعلقة برابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي بدءًا من يوم 21 يوليو 2024.

وكان قد تم إبرام صفقة إندريك إلى مدريد من نادي بالميراس البرازيلي مقابل رسوم أولية قدرها 35 مليون يورو، مع 25 مليون يورو إضافية كمكافآت محتملة.

ويعتبر إندريك من أهم المواهب الكروية في العالم، وأثبت أنه مهاجم يستطيع حمل قميص ريال مدريد من خلال أدائه في الآونة الأخيرة مع المنتخب البرازيلي.