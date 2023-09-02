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بعد حصاره من النصر .. عقبة واحدة تمنع انتقال جيسلان كونان لناديه السعودي الجديد

تامر أبو سيدو
Ghislain KonanGetty
النصردوري روشن السعوديغيسلان كونانالفتح

المدافع الإيفواري لم يعد له مكانًا في النصر

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كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وجهة سعودية محتملة لظهير أيسر النصر، جيسلان كونان، وذلك بعدما بات خارج حسابات ناديه.

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العالمي حاصر كونان هذا الصيف بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، والذي لعب أساسيًا حتى تعرض للإصابة، وقد شدد من حصاره بدخوله في مفاوضات جادة وقوية مع ضمك لضم مدافعه عبد الله العمار.

النصر بحاجة للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب، حيث يمتلك في قائمته حاليًا 9 هم السداسي الجديد بجانب أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو وكونان، وذلك طبقًا للوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بقيد 8 أجانب فقط.

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الشرق الأوسط أوضحت أن نادي الفتح يدرس بجدية التعاقد مع كونان لتعزيز دفاعه، ولكن العقبة الوحيدة التي تعرقل إتمام الصفقة هي راتب اللاعب الكبيرة مع النصر والتي يبدو من الصعب أن يُضحي بها.

يُشار إلى أن عبد الله اليوسف ظهير أيسر الفتح الحالي وقع لنادي الرائد فور دخوله الفترة الحرة في عقده، على أن ينضم له في يناير القادم، ولذا يسعى النموذجي لضم بديلًا له قبل غلق سوق الانتقالات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96192كريم بنزيما
  • 10268خاليدو كوليبالي
  • 18671روبرتو فيرمينو
  • 8364نجولو كانتي
  • 21622مارسيلو بروزوفيتش
  • 44221صفقة أخرى
199338 الأصوات

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