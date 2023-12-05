بعد حزن جاياردو .. الاتحاد يحسم مصير مشاركة نجولو كانتي في كأس العالم للأندية رسميًا

هل يلحق نجولو كانتي بكأس العالم للأندية؟

"حزين لعدم تدريبه حتى الآن!".. هكذا قال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، منذ يومين تقريبًا، عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المصابين".

جاياردو تولى تدريب نادي الاتحاد مؤخرًا، خلفًا للمدير الفني البرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ حيث حقق 3 انتصارات وتعادل، خلال 4 مباريات مع الفريق الأول، حتى الآن.

ومنذ توليه القيادة الفنية للعميد الاتحادي، والمدرب الأرجنتيني لم يستطع العمل مع النجم الفرنسي الكبير نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق؛ بسبب معاناته من الإصابة.

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جماهير الاتحاد من ناحيتها، كانت تخشى غياب كانتي، الذي يقدم مستويات مبهرة مع الفريق، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، عن بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الشهر الجاري.

لكن.. النادي السعودي الكبير طمأن الملايين من عشاقه، بشأن جاهزية النجم الفرنسي؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتحديد المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 ديسمبر.

الاتحاد أعلن عودة نجولو كانتي؛ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الشفاء من الإصابة؛ وذلك تحت عنوان "عاد إليكم من جديد".