بعد جدل هدف أسينسيو.. رابطة الدوري الإسباني تدرس تنفيذ تقنية التسلل شبه التلقائي

قرار جديد منتظر من رابطة الدوري الإسباني خاص بتقنية التسلل

أثار إلغاء هدف ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد في شباك برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني بالأمس جدلًا كبيرًا.

وحقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على ريال مدريد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني ليتربع على صدارة البطولة بفارق 12 نقطة عن الفريق الملكي.

ووفقًا لصحيفة "ديبورتيفو" فإن رابطة الدوري الإسباني تدرس تطبيق تقنية التسلل شبه التلقائي والذي يتم استخدامها بالفعل في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وفي كأس العالم للأندية الأخيرة وفي قطر.

وتم استخدام هذه التقنية أيضًا في كأس السوبر الإسباني ومن المقرر استخدامها في نهائي كأس الملك.

هذه التقنية تسمح بتحسين الدقة والسرعة في اتخاذ القرار فهي تقنية ثلاثية الأبعاد وستكون هناك كاميرات على أرضية ملعب المباراة، ومستشعرات دقيقة داخل الكرة، لتحديد نقطة التسلل شبه التلقائى كما تمت برمجة أطراف اللاعبين التى تعتبر تسلل وفي حال حدوثه سيتم إشعار الفار تلقائيًا من أجل احتساب الحالة بدقة عالية جدًا.

وستنتهي الاتفاقية الخاصة بتقنية الفار الحالية مع الاتحاد الإسباني في 30 يونيوالمقبل وسيتم تحديد من سيكون مزود تقنية الفار في موسم 2023-2024 في الفترة المقبلة.

وتدرس الرابطة الإسبانية حاليًا تكلفة تنفيذ هذه التقنية والاستخدام الذي ينتهي بالتكنولوجيا خلال الموسم.