بعد جدل "لكل بداية نهاية" .. شقيق عبد الرحمن العبود: أقصد حياته الخاصة وليس الاتحاد!

صورة نشرها فيصل العبود؛ شقيق لاعب الاتحاد، أثارت جدلًا كبيرًا حول مستقبله مع العميد، خاصةً في ظل الحديث عن الخلاف بينه وبين نونو سانتو

بعد أن هدأت الأجواء من حول عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الجدل الكبير المثار حوله، تسبب شقيقه "فيصل"، في توتر الأجواء من جديد.

التقارير تحدثت في الأيام الماضية عن أزمة تجمع اللاعب بمدربه البرتغالي نونو سانتو، أسفرت عن اقترابه من الانتقال للهلال على غرار ثنائي العميد السابق سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، لكن ناديه نفى هذه الشائعات بطريقة غير مباشرة، بعدما أقام له احتفالًا بمناسبة قدوم مولوده الجديد "سهم".

لكن صورة عبر "سناب شات" الخاص بشقيق العبود، أثارت الجدل، إذ نشر صورة عبد الرحمن بقميص الاتحاد، معلقًا: "لكل بداية نهاية، الله يوفقك يا حبيب أخوك".

الجمهور الاتحادي استنتج من الصورة أن الموسم الجاري بالفعل سيكون الأخير للعبود بقميص النمور إلا أن شقيقه نفى ذلك، في تصريح نقله عنه الناقد الرياضي فهد المحياوي، موضحًا أن حديثه لا علاقة له بالاتحاد، إنما بالحياة الشخصية لعبد الرحمن، ومشددًا على أن عقد شقيقه مع النادي الجداوي ممتد حتى عام 2026م.

يذكر أن العبود شارك في 15 مباراة مع العميد في الموسم الجاري في مختلف البطولات بواقع 1050 دقيقة، صنع خلالها هدفين، وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.