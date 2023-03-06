بعد "جايينكم جايينكم" .. علي البليهي يشكو: قفوا معنا يا جمهور الهلال!

خمس نقاط خسرها الهلال منذ العودة من المغرب وقطر، بالتعادل أمام الوحدة والهزيمة أمام الفتح في دوري روشن

لم يقدر علي البليهي؛ مدافع الهلال، على تنفيذ وعيده لأندية دوري روشن السعودي، ليخرج الليلة، شاكيًا ضغط المباريات التي يعاني منها فريقه.

في أواخر فبراير الماضي، خرج البليهي متوعدًا الأندية بعد تحقيق الزعيم لوصافة كأس العالم للأندية المغرب 2022 والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، إذ قال: "خلصنا كأس العالم، خلصنا آسيا، جايينكم .. جايينكم"، لكن الزعيم تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، على أرضه أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن.

وقال البليهي، خلال تصريحاته لقناة "SSC" الرياضية، عقب المباراة: "الحمد لله، ألف مبروك لجمهور الفتح وحظ موفق لنا في قادم المباراة، خسرنا خمس نقاط نتحمل جميعًا مسؤوليتهم، وأنا أول من يتحملها، نعد جمهورنا بتصحيح الأخطاء، الدوري لم يضع علينا ونحن قادرون على العودة للمنافسة".

وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، الهلال يلعب كل ثلاثة أيام أو يومين مباراة، في المقابل متى كانت آخر مباراة لعبها الفتح؟، كل الفرق في الدوري تحصل على راحة خمسة أيام، هذا ليس عذرًا، لكن أيضًا لا بد أن يشعر بنا الجمهور، نحن نلعب كل يومين مباراة، وقضينا خارج الرياض شهر وأسبوعين تقريبًا في منافسات قارية وعالمية، نتمنى أن يقف معنا الجمهور، ونحن سنصحح الأخطاء".

جدير بالذكر أن الزعيم تجمد رصيده عند 33 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب وله مباراتين مؤجلتين، بينما يحل النموذجي في المركز السادس بـ31 نقطة.