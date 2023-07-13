بعد ثورة النصراويين والأهلاويين .. الإطاحة بـ"المفاوض العالمي" والوعد "10 صفقات" خلال أسبوع

"ترقبوا الإعلان عن عشر صفقات عالمية في دوري روشن السعودي خلال الأسبوع المقبل!"

أتت ثورة جماهير النصر والأهلي بثمارها، واستجاب مسؤولو الكرة السعودية لمطالبهم بشأن الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعد الاتهامات التي وجهت لسعد اللذيذ؛ مسؤول المفاوضات مع النجوم العالميين والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

اللذيذ تعرض لهجوم حاد من قبل جمهور العالمي في ظل عدم إبرام ناديهم إلا صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري بضم مارسيلو بروزوفيتش، فيما هاجمه جمهور الراقي في ظل عدم نجاحه في حسم صفقتي رياض محرز وساديو ماني بعد، بينما جلب لهم الثنائي إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، لكن كذلك لم يسلم اللذيذ من هجوم الهلاليين، الذي أكدوا انتمائه للنصر، ومساهمته في ضياع صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإنه تقرر سحب إدارة برنامج استقطابات النجوم النخبة من اللذيذ، وتكليف النيجيري مايكل إمينالو؛ مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بإدارة ذلك الملف.

وأوضحت الصحيفة أن إمينالو سيدير الملف وفقًا لمعايير خاصة تسير عليها الرابطة، من بينها أن يكون الاختيار من أفضل 150 لاعبًا أجنبيًا في العالم، ورفض أي لاعب خارج هذا التصنيف.

وشددت "الشرق الأوسط" على أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن عشر صفقات مختلفة، لن تقتصر على الرباعي الكبير فقط، إنما سيدخل فيها الـ14 نادٍ الآخرين في دوري المحترفين.

يذكر أن اللذيذ نجح في إبرام تسع صفقات عالمية، إذ تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما، نجولو كانتي وجاتي فيليبي، والهلال مع خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش وسيرجي ميلكوفيتش سافيتش، والأهلي مع إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، وأخيرًا النصر مع مارسيلو بروزوفيتش.