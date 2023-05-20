بعد ثلاثة أسابيع فقط .. ارتفاع مبيعات سروال هالاند الداخلي بنسبة 45%!

علي سمير
Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty
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تأثير النجم النرويجي تخطى حدود الملعب

أصبح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند أحد أهم اللاعبين في العالم بصورة أسرع من المتوقع، ولكن يبدو أن تأثيره وصل كذلك إلى الجماهير خارج الملعب.

نجم مانشستر سيتي الحالي تألق مع الفريق بشكل مبهر خلال هذا الموسم منذ قدومه من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، حيث قاد سيتي لضمان لقب الدوري الإنجليزي والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ديلي ستار" كشفت عن ظهور هالاند المستمر في غرفة الملابس بسرواله الداخلي على شكل حرف "Y" تسبب في زيادة مبيعات هذا المنتج الذي تصنعه شركة "Calvin Klein".

وكان الظهور الأبرز لهالاند بهذا السروال الداخلي في 26 أبريل الماضي، عندما احتفل مع باقي اللاعبين بالفوز على آرسنال بنتيجة 4/1 في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت "ديلي ستار" إلى أنه في الأسابيع الثلاثة التي تلت هذه المباراة، ارتفعت ملابس هذا السرال بنسبة 45% في أكثر من 200 متجر بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 52 هدفًا في 49 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بجميع البطولات.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
705012 الأصوات

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