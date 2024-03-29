بعد تيبو كورتوا .. ريال مدريد يتلقى ضربة صادمة قبل مواجهة مانشستر سيتي

ريال مدريد يتعرض لصدمة جديدة!

تلقى نادي ريال مدريد ضربة صادمة، قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك صدمة إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف الإعلامي ماريو كورتيجانا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن المدافع إيدر ميليتاو سيتم ضمه لقائمة الفريق ضد أتلتيك بيلباو، ولكنه لن يستطيع اللعب.

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وأضاف ماريو، أن ميليتاو لن يستطيع أيضًا خوض مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، بسبب عدم جاهزيته البدنية للمشاركة حتى الآن.

وكان ميليتاو يُعاني من قطع في الرباط الصليبي، تعرض له قبل بداية الموسم الحالي، جعلته يغيب عن الملاعب طوال الفترة الماضية، ليتعافى ولكن لم تكتمل جاهزيته البدنية.

وجاءت صدمة غياب ميليتاو، بعد الصدمة التي تعرض لها ريال مدريد منذ أيام، بانتكاسة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي كان يُعاني من قطع في الرباط الصليبي، وبعد عودته للتدريبات، أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.