بعد تهديد مستقبله في جدة .. حقيقة تحرك نجم الاتحاد "العاجل"

تعرف على آخر تطورات ملف نجم الاتحاد المهدد!

رغم دوره الكبير في تحقيق بطولة دوري روشن السعودي 2022-23 بعد غياب 14 عامًا، إلا أن أحد نجوم الاتحاد أصبح مستقبله مهُددًا مع العميد خلال الفترة المقبلة!

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن مستقبل لاعب الوسط المصري طارق حامد مع الاتحاد أصبح مُهددًا، بعدما اقترب العميد من التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تواصل نادي الزمالك مع طارق حامد من أجل العودة مرة أخرى، غير صحيح.

وأضاف الموقع أن باب الزمالك مفتوح أمام عودة طارق حامد، ولكن لم يتحدث معه أي مسؤول بالنادي المصري، لأنه مرتبط بعقد مع الاتحاد.

الزمالك يركز حاليًا في دفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال محمود عبد الرزاق شيكابالا، والبالغة 1.5 مليون دولار، من أجل عدم إيقافه عن القيد لفترتين.