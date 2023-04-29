بعد تهديد صدارتهم .. الاتحاد الألماني يعترف بالأخطاء في حق بوروسيا دورتموند!

الدوري الألماني على صفيح ساخن!

اعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم بوقوع حكم مباراة بوخوم وبوروسيا دورتموند ساشا ستيدجمان في خطأ كبير خلال لقاء الجولة الـ 30 من عمر الدوري المحلي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الألماني لمواجهة حالة الغضب الكبيرة التي انتابت جماهير بوروسيا دورتموند عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكتب الاتحاد الألماني في البيان: "المدافع لم يلعب الكرة، بدلًا من ذلك ضرب المهاجم وأوقعه على الأرض، لذلك كان هناك ركلة جزاء كما أوضحت الصور".

وكانت مباراة مساء الجمعة قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، مما أوقف بوروسيا دورتموند من توسيع الفارق في الصدارة عن بايرن ميونخ إلى أربع نقاط.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يلعب مساء الأحد أمام هيرتا برلين متذيل الترتيب وفوزه سيعني عودته للصدارة من جديد.