بعد تلميحه الأخير .. دوري روشن السعودي يستعد لضم نجم مانشستر يونايتد

هل نرى نجم مانشستر في دوري روشن الموسم المقبل؟

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أصبحنا على بُعد أقل من شهرين من فتح باب سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي ينتظره كل متابعي دوري روشن السعودي، مع تأكيدات بأنه سيكون أكثر قوة من الماضي، حيث يعد أحد نجوم مانشستر يونايتد من أهم أهداف أندية الدوري.

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وكشف "manchestereveningnews" عن أن البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، ألمح في تصريحات مع شبكة "DAZN" البرتغالية، إلى أنه يمكنه التفكير في مستقبله، في إشارة إلى إمكانية رحيله عن الفريق.

وأضاف الموقع أن المشكلة في أن مانشستر يونايتد يُريد مقابل مادي ضخم من أجل الموافقة على رحيله، وأن ريال مدريد لا يُريد في ظل امتلاكه الإنجليزي المتألق جود بيلينجهام، وبرشلونة لا يستطيع تحمل الصفقة ماليًا، وباريس سان جيرمان يُريد التركيز على اللاعبين الشباب، ولكن حتى لو قام النادي الفرنسي بتلك الخطوة قد لا يكون خيارًا جذابًا لبرونو.

وأصبحت وضعية برونو فيرنانديش تتشابه كثيرًا مع مواطنه برناردو سيلفا، الذي كان منفتحًا أمام العروض، ولكن لم يجد نادٍ استطاع تحمل تكاليف الصفقة وراتبه، ولذلك واصل مسيرته مع مانشستر سيتي.

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وأصبح فيرنانديش أمام خيار من 2، إما الاستمرار في الدوري الإنجليزي أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي الذي يعد خيارًا جيدًا للاعب مثل كاسيميرو، ولكن يظل سابق لأوانه بالنسبة للاعب البرتغالي، "وفقًا لما أضافه الموقع".

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