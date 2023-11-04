بعد تقارير الاتفاق مع كيليان مبابي .. ريال مدريد يفاجئ الجميع ببيان رسمي!

الملكي يصدر بيانه الرسمي.

انتشرت في الأيام الماضية المزيد من الأخبار حول اتفاق ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

جاء هذا ليصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا يرد فيه على الأخبار التي انتشرت على مدار آخر 48 ساعة، ويؤكد أن كل ما تم نشره غير صحيح.

وكتب ريال مدريد في بيانه: "بالنظر للمعلومات التي تم نشرها في عدة وسائل إعلامية والتي ادعت وجود مفاوضات بيننا وبين اللاعب كيليان مبابي، نحب أن نوضح أن تلك المعلومة خاطئة تمامًا ولا يوجد أي مفاوضات تمت مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان".

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جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورحيله لأي فريق سيكون مجانيًا ما لم يجدد تعاقده قبل حلول يوليو القادم.