الهريفي يفجر غضب جماهير النصر بعد تغريدة الممر الشرفي للهلال..

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كشف فهد الهريفي، نجم النصر السابق، عن حقيقة قيامه باستفزاز جماهير الهلال، في مباراة القمة التاريخية، في كأس الاتحاد السعودي عام 1994، التي انتهت بالتعادل (4-4).

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وكان الهريفي قد أحرز الهدف الرابع لصالح النصر في الدقائق الأخيرة، بكرة رأسية في شباك الهلال، ليتوجه إلى جماهير المنافس، فيما واجه الهريفي تلك اللقطة، عبر برنامج "رياضة سكوب"، ليرد على محاولة استفزاز الجماهير، خاصة بعد رسالته حول تنظيم ممر شرفي للهلال.

وأثار نجم النصر السابق حالة من الغضب بين جماهير العالمي، بعدما اقترح بتنظيم ممر شرفي من قِبل لاعبي النصر إلى الهلال، في مباراة الديربي التي تقام على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المقبلة، في قمة الجولة 32، بمناسبة حسم الهلال للقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وقال الهريفي "لم أقم باستفزاز جماهير الهلال، ولكن الأمر كان حماسًا منّي، وأين الاستفزاز أن ترفع يديك وتحيي بعد إحراز الهدف؟"

وعن تغريدة الممر الشرفي، قال نجم النصر السابق "يجب أن نتفق على أننا في عهد جديد، وأريد أن أقود فكرًا تنويريًا مقابل فكر التعصب والاحتقان الذي أصبح موجودًا لدى الكثيرين في الوسط الرياضي، هو (بروتوكول) غير ملزم، أنا آخذك نحو التسامح وأخلاق الرياضة والفن، هذه مبادئي، ولا أعرف سر تداول اسمي والهجوم الكبير عليّ".

وأضاف "نَص التغريدة يؤكد أن الهلال فعلها ونحن أصحاب الأولوية عام 1989، ولم يكن عيبًا للهلال، نحن نتكلم عن التسويق والتنافس الشريف والأخلاق الرياضية، وأقول للنصر (خذ الكأس من الهلال واجعله ينظم لك ممرًا شرفيًا)".

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وتابع الهريفي "النصراويون يأخذونها بأن الهلال يحقق البطولات دون شرف، إذا أنت لا تعرف أن الهلال قوي فأنت ما تعرف تشخص الأمور، ولو كنت رئيس النصر، سأفعل هذا الأمر، ووالله لو كنت لاعبًا في هذا الوقت، لفعلتها، وأقول إننا سنشاهد الممر الشرفي في العام المقبل أو بعده".

SHAHID