بعد تعرضه لكسر في الجمجمة.. خيمينيز يعود بهدف رائع

تألق كبير من الدولي البرتغالي..

نجح نجم وولفرهامبتون راؤول خيمينيز في إكمال عودته المميزة للملاعب بصورة مثالية، بعدما أحرز هدفًا أقل ما يوصف بالرائع في شباك ساوثامبتون مساء الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض خيمينيز إلى إصابة مروعة للغاية في ديسمبر 2020 أمام آرسنال كانت عبارة عن كسر في الجمجمة خضع على إثرها لعملية جراحية خطيرة وابتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الماضي.

هذا الموسم سجل المهاجم البرتغالي عودته مرة أخرى للذئاب، ولكنه في أول خمس مباريات حاله كحال فريقه عانى من تذبذب نسبي في المستوى، إلى أن أنهاه أمام ساوثامبتون.

خيمينيز راوغ 2 من مدافعي ساوثامبتون بصورة مثالية ثم وضع الكرة في الشباك، ليُهدي وولفرهامبتون ثلاث نقاط ثمينة هي الثانية له هذا الموسم بعد الخسارة في 4 مباريات من أصل 6.

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وبعد المباراة تحدث البرتغالي إلى الصحافة وقال "أريد أن أسجل في كل مباراة، كنت أعلم أن الهدف قادم، كنت أقاتل من أجله، أعمل من أجله وكل فريق يستحق ذلك".

كما أضاف "المشجعون دائمًا معنا ويساندونا، هذا من المهم جدًا حقًا لفريقنا، الآن نحن نحتاج إلى الاستمرار بنفس المنوال، قمنا بعمل جيد حقًا".

ويعد خيمينيز أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي بآخر المواسم، حيث سجل 49 هدفًا بقميص وولفرهامبتون بجانب صناعته لـ18 آخرين.