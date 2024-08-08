بعد تعثر صفقة سالم النجدي .. النصر يتحرك لضم ظهير جديد

النصؤ يستهدف الظهير الخامس

تعثرت صفقة انضمام سالم النجدي الظهير الأيسر لنادي الفتح إلى النصر خلال الساعات الماضية، ليبدأ العالمي في البحث عن ظهير جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب والد النجدي من النصر رفع راتب اللاعب السنوي إلى 5 ملايين ريال للموسم الواحد، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل الصفقة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي النصر سيتحرك من أجل ضم ظهير أيسر جديد، حال عدم اكتما صفقة النجدي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن الظهير الذي سيتعاقد مع النصر، سيكون هو الخامس خلال آخر عامين، بعد ضم الإيفواري جيسلان كونان، ونواف بوشل والبرازيلي أليكس تيليس والأسترالي عزيز بيهيتش.

ويرغب النصر في ضم ظهير أيسر، حيث تُشير التقارير إلى أن موقف العالمي هو التخلص من تيليس من أجل التعاقد مع لاعب محور.