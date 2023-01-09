بعد تعافيه من السرطان .. هالير ينتظر العودة إلى الملاعب

يأمل سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند أن يكون ضمن تشكيلة فريقه بعد عودة البوندسليجا من التوقف في غضون أسبوعين، وبعد تعافيه من الإصابة بالسرطان.

بعد ستة أشهر فقط من تشخيص إصابته بسرطان الخصية، عاد سيباستيان هالير إلى التدريب ويعمل من أجل عودته إلى الملاعب من جديد، ويتواجد لاعب ساحل العاج الدولي حاليًا مع فريق بوروسيا دورتموند في معسكرهم التدريبي منتصف الموسم في ماربيا، حيث تحدث عن فرصه في الاستعداد للعب ضد أوجسبورج في 22 يناير.

قال هالير في تصريحات صحيفة: "بالطبع كل شيء ممكن ليس لدي حدود في ذهني الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم وضع قيود عليّ هم المدرب والطاقم الطبي لكنني سأبذل قصارى جهدي لأكون جاهزًا وفي أفضل حال، يمكنني أن أكون متواجدًا في 22 يناير ضد أوجسبورج، لا يوجد مكان أفضل أن أكون فيه على أرض الملعب".

صرح بوروسيا دورتموند في عدد من المناسبات بأنهم سيمنحون هالير كل الدعم والوقت الذي يحتاجه للتعافي من مرضه، وخضع المهاجم لعمليتين وعلاج كيماوي لكنه الآن سعيد بالعودة إلى ملعب التدريب ويتطلع إلى اللعب قريبًا.

وأتم المهاجم الإيفواري: "إنه شيء كان يدور في ذهني منذ اليوم الأول لتشخيصي، أريد أن ألعب أمام الحائط الأصفر وفي هذا الملعب هذا هو الهدف الكبير الذي حددته لنفسي".

سيكون اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انضم إلى بوروسيا دورتموند من أياكس الصيف الماضي مقابل رسوم انتقال قياسية للنادي، حريصًا على الظهور لأول مرة في الدوري الألماني في النصف الثاني من الموسم، ويمكن أن يأتي ظهوره الأول مع الأسود والأصفر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مع تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية أن هالير يمكن أن يظهر في مباراة فريقه الودية ضد فورتونا دوسلدورف يوم غدًا الثلاثاء.