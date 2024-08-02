بعد تصريحات جوارديولا بشأنه.. تصعيد خطير من خوليان ألفاريز!

لم يكن بيب حكيمًا في هذه المسألة

قام الأرجنتيني خوليان ألفاريز نجم هجوم مانشستر سيتي بتصعيد خطير يخص مستقبله في قلعة السيتيزنس، وسط خلاف واضح بينه وبين المدرب بيب جوارديولا.

الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، ذكر أن ألفاريز جلس مقربوه بالفعل مع مسؤولي أتلتيكو مدريد، النادي الذي يطلب مدربه دييجو سيميوني ضم مواطنه إليه بالاسم!.

الجلسات كانت تشتمل على تفاصيل نهائية تخص عملية التفاوض في مراحل متقدمة للغاية، ما تم كشفه منها عن طريق تصريحات ميرلو عبر "إكس" هو أن مدة العقد في حال إبرامه ستكون 5 أعوام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مؤخرًا، كانت قد نشبت معركة كلامية عبر القارات بين كل من ألفاريز وجوارديولا، حيث قال الأخير إنه ينتظر قرار ألفاريز، ويترقب موقفه من البقاء أو الرحيل، بينما رد ألفاريز قائلًا إنه لا يشعر أنه قال أي شيء غير منطقي - على حد تعبيره-.

وفي حال الاتفاق بين ألفاريز وأتلتيكو مدريد، سيتعين على الطرفين انتظار موقف مانشستر سيتي، الذي يملك عقد اللاعب حتى عام 2028.