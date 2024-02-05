بعد تصريحات تشافي المعادية للتحكيم .. قرار نهائي من الاتحاد الإسباني

الاتحاد الإسباني يتخذ قراره النهائي حول معاقبة تشافي...

خرج تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، في تصريحات سابقة وهاجم التحكيم الإسباني، عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام ألافيس اعتراضًا على حصول فيتور روكي، لاعب الفريق الكتالوني على بطاقة حمراء.

وقال تشافي في تصريحاته: "نحن ندفع ثمن قضية نيجريرا، هذا خطأ تحكيمي جديد أضر بنا، لقد كان الطرد غير صحيح وغير عادل".

ومن جانبها كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، موقف الاتحاد الإسباني، من تصريحات تشافي، ضد التحكيم، وهل سيتم معاقبته وإيقافه كما حدث في بداية الموسم.

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وأوضحت الإذاعة الإسبانية، إلى أن الاتحاد الإسباني يفرض العقوبات على الاتهامات المباشرة ضد حكم معين، وهذا يعني أن ما قاله تشافي لا يندرج تحت ذلك البند، ولن يتم معاقبته.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيلعب أمام غرناطة، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.