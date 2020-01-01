بعد ترشيحه لخلافة سيتيين.. برشلونة يجدد لجوارديولا القادم

برشلونة يجدد عقده مع المدير الفني فرانسيسكو جارسيا بيمينتا المدير الفني لفريق الشباب

أعلن برشلونة رسميًا تجديد عقده مع المدير الفني فرانسيسكو جارسيا بيمينتا المدير الفني لفريق الشباب والذي كان مرشحًا لتدريب الفريق الأول.

وقدم فرانسيسكو جارسيا بيمينتا عملًا جيدًا مع فريق الشباب جعله خيارًا مبدئيًا أمام إدارة برشلونة في حال أرادوا إقالة كيكي سيتيين.

وذكرت بعض الأخبار أن حالة الانقلاب التي حدثت في برشلونة في الأيام الأخيرة ستؤدي إلى إقالة المدير الفني الحالي كيكي سيتيين.

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وذكرت مصادر صحفية أن برشلونة قد وضع اسم المدير الفني الشاب من أجل تكرار تجربة بيب جوارديولا الذي بدأ مع فريق الرديف ثم قام بتدريب الفريق الأول كأول تجربة احترافية.

وبالسؤال عن بيمينتا تأتي الإجابة بأنه هو المدرب المساعد السابق لجيرارد لوبيز ومدرب فريق برشلونة تحت 19 سنة الذي حقق معهم إنجازًا تاريخيًا بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك عاد الرجل ليتولى تدريب فريق الرديف للنادي الكتالوني، وليس ذلك فقط، بل نجح في إقناع أبرز اللاعبين الشبان بالاستمرار مع برشلونة مثل ريكي بويج وأنسو فاتي.

و كان عقد الرجل مع برشلونة سينتهي اليوم الثلاثين من يونيو، ولكن الإدارة قامت بتمديد عقده بعدما أثير الجدل حول احتمالية توليه تدريب الفريق الأول في الفترة المقبلة بشكل مؤقت.

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يذكر أن عقد كيكي سيتيين مع برشلونة سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسمين أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم حسب رغبة الإدارة.