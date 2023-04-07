بعد ترشيحه لتدريب ريال مدريد .. كاسانو: لا تنخدعوا بتاريخ مورينيو ممثل السينما!

مورينيو صانع سينما!

انتقد أنطونيو كاسانو نجم إيطاليا السابق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما بعد التقارير التي أشارت لتوليه تدريب ريال مدريد خلفًا لكارلو أنشيلوتي في حال رحيله لتدريب منتخب البرازيل.

وقال كاسانو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آبولا" البرتغالية : "مورينيو مجرد ممثل سينما ليس لديه أي فكرة عن كيفية تحقيق روما للنتائج، لقد كان مدربًا ومحاورًا رائعًا، لكنه بالنسبة لي حاليًا سيدرب ريال مدريد كما لو كان يدرب سان مارينو".

وأضاف: "يمكنه العودة لتدريب ريال مدريد لأن أنشيلوتي يمكنه الذهاب إلى البرازيل، ولكن فقط بسبب المكانة التي خلقها، لأنه ربح في الماضي، إذا كان ريال مدريد مهتمًا بلعب كرة القدم حقًا فإنهم لن يتواصلوا معه، وإذا أراد منتخب سان مارينو لعب كرة القدم بدون اعتناء فإنهم سيتواصلون مع مورينيو”.

وأتم: "بالنظر لما يقدمه ماوريتسيو ساري في لاتسيو، فإن مورينيو لا يحب العمل ولا يعرف كيف يتواصل مع الآخرين، لا تنخدعوا بتاريخه".

يذكر أن مورينيو مرتبط بالعديد من الأندية لتدريبها في حال الرحيل عن روما، أبرزها النصر السعودي ومنتخب السعودية بجانب ارتباط اسمه بريال مدريد.