بعد تراجعه عن موقفه السابق .. "كابوس" برشلونة يقترب من النصر

تامر أبو سيدو
Ansu Fati celebrates Barcelona
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الفريق السعودي يبحث عن مدافع منذ أسابيع

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يبدو أن النصر اقترب أخيرًا من مدافعه الجديد الذي سيُعوض به الإسباني ألفارو جونزاليس، وذلك بعد أسابيع من البحث وتداول العديد من الأسماء عبر الإعلام السعودي والأوروبي.

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النصر افتتح مشواره في دوري روشن السعودي مساء أمس بالخسارة أمام الاتفاق، وذلك بعد 48 ساعة من تتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة بالفوز على الهلال في النهائي بهدف كريستيانو رونالدو الذي غاب عن اللقاء المحلي للإصابة.

موقع ذا أتلتيك أفاد أن النصر بات قريبًا جدًا من التعاقد مع كليمون لونجليه بعدما تراجع اللاعب عن رفضه اللعب في السعودية وترحيبه بمزاملة رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.

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ذا أتلتيك أشار إلى أن الصفقة لم تُحسم بعد لكن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين الأطراف جميعًا، خاصة في ظل خروج صاحب الـ28 عامًا من حسابات ناديه الإسباني.

المدافع الفرنسي يُمثل كابوسًا لبرشلونة هذا الصيف، إذ يُحاول التخلص منه منذ عودته من توتنهام الذي لعب له معارًا الموسم الماضي، وقد استبعده من قائمته المحلية ومعسكر إعداده للموسم الجديد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 72956كريم بنزيما
  • 7268خاليدو كوليبالي
  • 11094روبرتو فيرمينو
  • 5670نجولو كانتي
  • 13259مارسيلو بروزوفيتش
  • 24134صفقة أخرى
134381 الأصوات

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