بعد تخلصه من جوستافو كوييار .. الهلال يسعى لدعم صفوفه بكولومبي جديد

تامر أبو سيدو
Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعوديانتقالاتلويس مورييلأتالانتا

بدأ التحضير للصفقة الثالثة في الهلال

أتم الهلال رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط روبن نيفيش والمدافع خاليدو كوليبالي وقد بدأ التحضير للصفقة الثالثة والتي ستكون لدعم الهجوم تلك المرة.

الهلال تخلص في الساعات الأخيرة من نجم وسطه الكولومبي جوستافو كوييار بانتقاله إلى الشباب السعودي مقابل 1.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن تُوقع العقود ويتم الإعلان الرسمي عن الأمر بعد تجاوز اللاعب للفحوصات الطبية في النمسا.

الهلال سيتخلص من كوييار لكنه سيُحافظ على تواجد الكولومبيين في صفوفه، حيث أكد الصحفي إكرم كونور أن النادي السعودي يُراقب وضعية الكولومبي لويس مورييل مع فريقه أتالانتا الإيطالي.

الجناح صاحب الـ32 عامًا مرتبط مع أتالانتا بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم لكن يبدو أن فكرة بيع المدة المتبقية في عقده مقابل مبلغ جيد ليست مستبعدة، وقد يكون الفريق السعودي جاهزًا للعب دور المشتري.

مورييل لعب 31 مباراة مع أتالانتا في جميع بطولات الموسم الماضي سجل بها 3 أهداف وصنع 5، وقد عانى من إصابات أبعدته عن بعض مباريات الموسم.

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