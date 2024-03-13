بعد تحطيم الهلال للرقم القياسي .. أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم

تعرف على أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم

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نجح الهلال في تحطيم الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بعد الفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال وصل إلى الانتصار رقم 28 على التوالي، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة الغلة.

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ولم يتعثر الهلال في الموسم الحالي بجميع المسابقات منذ التعادل مع ضمك بهدف لمثله في سبتمبر 2023.

وفي التقرير الآتي نستعرض أطول سلاسل الانتصارات المتتالية في التاريخ.

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من صاحب أطول سلسلة الانتصارات المتتالية في التاريخ؟

أصبح الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى الفوز رقم 28 على التوالي.

وهذه هي الفرق صاحبة أطول سلسلة الانتصارات المتتالية في التاريخ.

الفريق عدد الانتصارات المتتالية الهلال السعودي 28 انتصار نيو سانتس الويلزي 27 انتصار أياكس الهولندي 26 انتصار أياكس الهولندي 25 انتصار كوريتيبا البرازيلي 24 انتصار بايرن ميونخ الألماني 23 انتصار ريال مدريد الإسباني 22 انتصار مانشستر سيتي الإنجليزي 21 انتصار

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