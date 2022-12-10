بعد تأهل المغرب .. كم سيحصل الاتحاد من وراء حمد الله؟

نجح المنتخب المغربي في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الانتصار التاريخي على منتخب البرتغال في ربع نهائي المونديال.
وحقق أسود الأطلس الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الثمامة، مساء يوم السبت.
وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، تأكد حصول نادي الاتحاد على مبلغ 360 ألف دولار، بعد تأكد وصول عبد الرزاق حمد الله إلى دور النصف نهائي بكأس العالم.
وفي حالة فوز المنتخب المغربي وصوله إلى نهائي كأس العالم، سترتفع المكافأة المالية التي سيحصل عليها نادي الاتحاد إلى 370 ألف دولار.
وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، على حصول النادي على مبلغ 10 آلاف دولار، على كل يوم يتواجد به لاعبه رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس العالم.
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