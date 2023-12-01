بعد تألق فيليكس وكانسيلو .. خطة برشلونة الكاملة لحسم موقف "الجواوين" في يناير!

الأمور أسهل بالنسبة لمدافع مانشستر سيتي

بعد الأداء المميز لكل من جواو كانسيلو وجواو فيليكس في برشلونة، قرر النادي الكتالوني المضي قدمًا في ضمهما بشكل نهائي خلال شهر يناير القادم.

الصفقة الثنائية التي أبرمها برشلونة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي جاءت بنتيجة مبهرة للغاية، حيث أصبح فيليكس وكانسيلو من العناصر الأساسية والحاسمة لفريق المدرب تشافي هيرنانديز بعد قدومهما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ثقة برشلونة في رغبة الثنائي في البقاء بالنادي، ستدفع الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو للتفاوض مع أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي نحو صفقتين دائمتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشكلة الوحيدة تأتي في القيمة المالية المطلوبة لكل منهما، حيث يطلب أتلتيكو مبلغ 80 مليون يورو مقابل التخلي عن فيليكس، ويحاول برشلونة تخفيض هذه القيمة إلى النصف، ومن غير المتوقع أن يوافق أتلتيكو على هذا الأمر بسهولة.

وعلى الجانب الآخر يبدو الأمر أسهل بالنسبة لكانسيلو الذي لا يريد العودة للعمل مع بيب جوارديولا مرة أخرى، حيث يصل سعره إلى 25 مليون يورو وهو المبلغ الذي يحاول برشلونة تخفيضه إلى 15 مليونًا فقط.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة كانسيلو قد يفكر برشلونة في إدخال أي من اللاعبين الذين يحبهم دييجو سيميوني من الفريق في صفقة تبادلية لجعل الأمور أقل تكلفة.

يذكر أن فيليكس لعب 16 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، بينما كانسيلو لعب نفس العدد وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.