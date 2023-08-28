بعد تألقه مؤخرًا .. برشلونة يستعد لتجديد عقد جوهرته الجديدة!

برشلونة يسعى للحفاظ على نجمه بعد تألقه...

"إنه حلم لازلت أستوعبه" بهذه الكلمات أعرب فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، عن سعادته بمشاركته الأولى مع الفريق الأول للبلوجرانا.

حصل فيرمين لوبيز صاحب الـ 20 عامًا، على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد المستوى الذي ظهر به في فترة الاعداد للموسم الحالي، وتسجيله هدفًا في شباك ريال مدريد.

وقضى لوبيز الموسم الماضي معارًا إلى صفوف ليناريس، ليتألق مع الفريق، ويقرر تشافي إعادته إلى صفوف الفريق الكتالوني، والاعتماد عليه في الموسم الحالي.

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ومع إصابة بيدري، والتي قد تصل إلى شهر ونصف على أقل تقدير، ازدادت فرص مشاركة لوبيز مع الفريق الأول في برشلونة، والتي كان آخرها أمام فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، قررت تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2024، لمدة أربع سنوات حتى ينتهي في عام 2028.

ولعب لوبيز مع العديد من نجوم برشلونة الحاليين، أثناء فترة وجوده في أكاديمية الفريق، مثل بيدري، وجافي وأنسو فاتي، وقال بعد مشاركته مع الفريق الأول: "أنا سعيد حقًا، لدي ذكريات في أكاديمية لاماسيا، مع جافي وبيدري، وفاتي، وجودنا معًا في الفريق الأول كان حلمنا، لهذا أشعر بسعادة كبيرة".