بعد تألقه ضد كرواتيا .. نجم منتخب إسبانيا على رادار دوري روشن السعودي!

نجم منتخب إسباني قد نراه في دوري روشن!

دخل أحد نجوم المنتخب الإسباني ضمن حسابات دوري روشن السعودي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تألق بافتتاح مباريات "اللاروخا" في بطولة يورو 2024.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أصبح مرشحًا للظهور في دوري روشن الموسم المقبل، لينضم إلى كوكبة النجوم العالميين الموجودين.

وأضافت الصحيفة أن موراتا صاحب الـ31 عامًا، يُريد الانتقال إلى دوري روشن، حال تلقيه عرضًا جيدًا، ولكن لم يتحدد بعد اسم النادي الذي يُريد ضمه.

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وتألق موراتا في مباراة إسبانيا ضد كرواتيا، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول، في المباراة التي حسمها الماتادور بثلاثية دون مقابل.

وواصل ألفارو موراتا تألقه مع المنتخب الإسباني، حيث استطاع أن يُسجل الهدف السابع له في تاريخ يورو 2024.