بعد تألقه في اليورو .. مارك كوكوريلا يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة

تعرف على موقف كوكوريلا من العودة إلى برشلونة

حسم مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لنادي تشيلسي والمنتخب الإسباني، موقفه من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة.

ويقدم كوكوريلا مستوى رائع مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث يُشارك بصفة أساسية في تشكيل اللاروخا.

وبعد سؤاله عن إمكانية العودة إلى برشلونة، رد كوكوريلا عبر إذعة "كادينا كوبي": "لا أفكر في هذا الأمر حاليًا، ولا حتى يخطر ببالي، ولا أعرف ماذا سيحدث ولكنني لا أفكر في هذا الأمر".

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وواصل: "تشيلسي يمر ببعض المواسم الصعبة، ولكنني سعيد هناك وعائلتي أيضًا تشعر بالسعادة، وأمر بتجربة جيدة ولا أفكر في إنهائها حاليًا".

واستطرد قائلًا: "أفكر بشكل أكبر في المنتخب الإسباني، وأستمتع بوقتي لأن الوصول إلى هنا أمر معقد للغاية، وقليل من يمكنهم أن ينضموا إلى المنتخب".

وكان كوكوريلا لاعبًا في برشلونة منذ عام 2012 بعد أن انتقل له من إسبانيول حينما كان في فريق الشباب، لتتم إعارته إلى إيبار عام 2018، ثم ذهب إلى برايتون منه إلى تشيلسي الذي يلعب له حاليًا.